A menina que nasceu no céu

ISLAMABAD, 13 DEZ (ANSA) – Uma jovem paquistanesa deu à luz uma menina, a quem chamou Jannat (“Paraíso”, em tradução livre), durante um voo da companhia Pakistan International Airlines (PIA).

O episódio aconteceu dentro de um avião com rota entre Medina, na Arábia Saudita, e a cidade paquistanesa de Multan. “Ela abriu os olhos no céu azul e é também por isso que Imran e Mama Kausar, que trabalham na Arábia Saudita e voltavam para casa para o feriado, concordaram em atribuir o nome de Jannat”, explicou um porta-voz da companhia.

De acordo com ele, o “momento foi único”. “Milagres não acontecem todos os dias, mas hoje nós tivemos um pequeno com o nascimento de uma menina bonita”, disse Segundo a imprensa local, ao embarcar no avião da PIA, a mulher grávida violou os regulamentos da Autoridade de Aviação Civil paquistanesa, que proíbe mulheres grávidas a partir da 32ª semana de gestação de viajarem. (ANSA)