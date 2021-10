A melhor rotina de cuidados para pele acneica, segundo dermatologistas

As acnes acometem adolescentes e não se limitam à puberdade. Muitos adultos, em especial as mulheres, tendem a sofrer dessa condição ao longo da vida até a menopausa. Independentemente da idade, consultar um dermatologista é essencial para iniciar o melhor tratamento com base em suas especificidades. Além disso, manter uma rotina adequada de cuidados também é importante para amenizar e prevenir as erupções cutâneas.

Acnes podem ser descadeadas por diversos motivos, como hormônios, estresse, gravidez, predisposição genética, medicamentos específicos, suplementação e uso de cosméticos inadequados para seu tipo de pele. Seja qual for o motivo das suas, usar produtos adequados é essencial.

“O maior erro que vejo as pessoas cometendo com sua rotina de acne é usar muitos produtos e não verificar os rótulos dos ingredientes — é imprescindível usar opções não comedogênicas, não acneicas e sem óleo, pois evitam essa condição”, explica a dermatologista Debra Jaliman ao “Yahoo Life”.

Para quem tem pele acneica, especialistas indicam uma rotina diária específica — com o uso dos produtos corretos — com seis etapas; veja a seguir. As informações são do “Yahoo Life”.

1° — Higienização da pele

Higienizar a pele adequadamente é o primeiro passo, mas isso também requer atenção especial, pois o excesso de limpeza pode retirar a oleosidade natural da pele e favorecer a produção de sebo, ocasionando em mais inflamação cutânea.

“Normalmente, os pacientes acreditam que a acne é resultado do excesso de sujeira ou oleosidade na pele, por isso, tentam limpá-la e esfoliá-la excessivamente. Embora a limpeza seja importante, essa é uma condição inflamatória, e o excesso de higienização pode irritar a derme e impulsionar ainda o processo”, esclarece Elyse M. Love, dermatologista.

Ao acordar, lave o rosto com um gel de limpeza facial suave. Se preferir, pode utilizar algum limpador anti-acne: para cravos e espinhas, os dermatologistas indicam opções com ácido salicílico; e para acne inflamada, aposte em composição com peróxido de benzoíla.

Antes de lavar o rosto, limpe bem as mãos. Não faça a higiene facial com esponjas e nem água quente. Nem esfregue a toalha para secar — opte sempre por tecidos suaves e não o utilize para outras finalidades.

2° — Tratamento anti-acne

Se você usou apenas um limpador simples na primeira etapa, o próximo passo é optar por tratamentos anti-acne de venda livre, como séruns com ácido salicílico, por exemplo.

Segundo especialistas, um tratamento de venda livre, sem prescrição médica, pode levar pelo menos seis semanas para funcionar. Caso não haja resultados, vale procurar um dermatologista.

3° — Hidratação

Assim como os demais tipos de pele, oleosa e acneica também precisam ser hidratadas diariamente. Após a limpeza e o uso do sérum, aplique suavemente um hidratante facial.







“Os hidratantes ajudam a manter a produção de óleo da pele equilibrada e ajudam a tolerar medicamentos contra acne, que muitas vezes podem ressecá-la. O segredo é usar hidratantes sem óleo e não comedogênicos”, explica Elyse M. Love, que ainda indica apostar em formulações à base de aloe vera e ácido hialurônico.

4° — Proteção solar

Protetor solar (dentro ou fora de casa) é um passo crucial para evitar manchas, envelhecimento precoce e câncer.

Assim como os demais produtos, esse também precisa ser facial e adequado para o seu tipo de pele, de modo que, além de proteger, não obstrua os poros e nem favoreça as erupções cutâneas.

5° — Higienização noturna

Nunca durma maquiada ou com os produtos que utilizou durante o dia. A higienização noturna é tão essencial quanto os demais passos.

Nessa etapa, o dermatologista Howard Sobel indica iniciar retirando todos os resíduos com água micelar. Em seguida, lavar o rosto com gel de limpeza profunda, de preferência com fórmula à base de ácido salicílico.

6° — Retinol

Para finalizar a rotina, Sobel recomenda utilizar algum produto de venda à base de retinol — derivado da vitamina A — que, além de reduzir rugas e linhas de expressões, controla as acnes e ajuda a desobstruir os poros.

“Retinol é um ótimo tratamento multitarefa para acne em adultos. Ele ajuda a acelerar a renovação e regeneração celular e esfolia as células na camada mais externa da pele. Também ajuda a desobstruir os poros e manter a pele com aparência jovem, enquanto minimiza e previne linhas finas e rugas. Experimente um ou dois dias por semana para desenvolver tolerância e evitar irritação. Gradualmente, mude para quatro vezes por semana e, depois, diariamente, se necessário”.

Embora o processo não seja rápido, seguir o passo a passo recomendado pelos especialistas é essencial para as mudanças. Sobel ressalta ser importante manter a paciência e perseverança para que o objetivo possa ser alcançado.

