A maneira mais fácil de você ser feliz, baseada no seu signo

Cada signo tem alguma coisa que o deixa mais feliz e autoconfiante. E cada signo engrandece e melhora o mundo com uma característica própria, seja por exemplo a empatia de Câncer ou a ética de Capricórnio.







+ Cenas fortes: Vídeo mostra ciclista sendo atingida por caminhão no RS

+ Afinal, pipoca é ou não saudável?

A astrologia tem esse poder: nos lembrar do que temos de bom e permitir que possamos compreender melhor nossa personalidade e o que nos faz melhor e mais feliz.

Bote um sorriso no rosto e leia essas dicas do site Bustle.

Atividade física sempre liga o ariano. Nem precisa ser um baita exercício, como correr muitos quilômetros ou se meter em uma aula de spinning.

Uma caminhada já vai te reenergizar.

Quando você coloca os pés no chão e vai adiante, já está no caminho certo para recuperar seu humor.

Também pode fazer bem tentar novas atividades, algo novo que nunca tenha experimentado. Veja mais características do signo de Áries aqui

Relax é seu melhor modus operandi. Você sabe cuidar de si mesmo bem melhor do que a maioria das pessoas, mas nem sempre se dá conta.

Quando está confortável, sua presença irradia.

Vá fazer uma massagem, tomar um banho em uma Jacuzzi, acender incensos e aprimorar seus sentidos.

Você vai se sentir bem menos sobrecarregado e revigorar suas energias. Veja mais características do signo de Touro aqui



+ Beijo: simples sinal de afeto leva menina para o hospital após infecção

+ Os mais invejosos do zodíaco: 5 signos que têm inveja dos amigos

+ 10 alimentos ricos em vitamina D para sua saúde



Debates intelectuais são a melhor maneira de estimular você e sua mente. Seu cérebro é tão rápido que, às vezes, se sentar e ficar quieto é a pior coisa para o geminiano!

Busque cursos, aulas diferentes ou salas de discussão para se sentir mais completo.

Ou, se é mais introvertido, ao menos leia livros que exercitem seus pensamentos.

Grandes autores são excelente companhia! Veja mais características do signo de Gêmeos aqui



Usar o tempo com qualidade é importante para você. Você precisa estar em volta de pessoas que se preocupam com você.

Organizar encontros divertidos com os amigos verdadeiros é sua maneira de fortalecer os laços com as pessoas.

Mobiliar a casa também é uma atividade que pode lhe deixar feliz.

E receber os queridos em casa pode ser ainda melhor! Veja mais características do signo de Câncer aqui

Festas podem te fazer muito bem, desde que sejam com as pessoas certas.

Você não tem paciência com dramas nem tempo para ficar adivinhando as segundas intenções dos outros.

Você quer se ver rodeado de verdadeiros amigos.

Em atividades performáticas e com os holofotes sobre você, como karaokê, teatro ou standup comedy, você se sente em casa! Veja mais características do signo de Leão aqui

Você detesta se sentir improdutivo. Por isso, hobbies que exercitem seu perfeccionismo podem deixá-lo feliz.

Jardinagem, gastronomia e tricô costumam deixar o virginiano bem mais tranquilo, esvaziando a ansiedade de sua mente.

Enquanto faz os trabalhos manuais, você aumenta sua criatividade na quietude da solidão e reflete sobre si mesmo.

É um tempo de ouro para o virginiano. Veja mais características de Virgem aqui



+ Após beijos na praia, Diego Hypólito revela identidade de loira pelas redes sociais

+ Astrônomos encontram ‘tesouro oculto’ de enormes buracos negros

+ Uber cobra R$ 973 por viagem de 20 minutos e gera polêmica; confira

+ Quarta onda? Confira 8 sintomas comuns da Covid em pessoas já vacinadas

+ 10 coisas para conquistar o coração de um geminiano



Meditação é importante e faz bem a todos, mas, para o libriano, realmente é uma questão de equilíbrio.

Deixe sua mente se expandir, liberte as possibilidades e pense nelas.

Enquanto medita, você vai clarear sua mente e alegrar seu coração.

Vai entender quem você é e a que veio no mundo! Veja mais características de Libra aqui

Ter conversas profundas sempre foi sua solução para quando se sente mal.

Escorpiões precisam se sentir conectados com o lado mais negro e profundo das pessoas.

Não se trata de ser uma pessoa “pra baixo”, mas você entende que as experiências da vida não são só flores.

Você tem o poder de curar os traumas mais pesados e de enxergar a alma dos outros. Mas precisa sair inteiro de tudo isso.

E lembrar que sua alma também precisa estar feliz e você mesmo também precisa de conversas profundas em seu próprio benefício. Veja mais características do signo de Escorpião aqui

Assim como Áries, você se reenergiza com atividade física. Mas, para você, a melhor atividade é entrar em uma aventura.

Pode ser uma trilha nas montanhas, andar de bike na estrada ou se jogar em um país diferente.

Expandir seus horizontes e ver as possibilidades mundo afora é o que lhe deixa feliz.

Seja no exterior ou no seu jardim, colocar o pé pra fora vai trazer mais felicidade para o sagitariano a cada passo. Veja mais características do signo de Sagitário aqui

Planejar. É o que você sabe fazer melhor e o que lhe deixa bem.

Você precisa de ordem e estrutura em sua vida, mesmo que seja alguém mais livre.

Capricas gostam de saber qual o próximo passo para conseguirem acertar o gol – ainda que o gol seja apenas se divertir.

Você vai se sentir mais feliz se mapear a rota exata para chegar aonde quer – seja começar um novo negócio ou relacionamento, a viagem dos sonhos ou um grande evento.

Planeje e ponto. Veja mais características do signo de Capricórnio aqui

Ações comunitárias ou ter uma causa em que acredite fazem muito bem a você.

Desde uma ajuda aos vizinhos até escrever um blog para ajudar a combater a violência.

Libere seu lado intelectual e altruísta.

Seu senso e conhecimento do mundo está só aumentando conforme entramos na Era de Aquário, e você deve dar o melhor de si. Isso vai fazer você sorrir. Veja aqui mais características de Aquário

Você é uma verdadeira esponja de energia. Então se deixe descansar e simplesmente durma bastante.

Como a alma mais velha do zodíaco, você precisa se assegurar de descansar quando precisa.

Rejuvenescer também é importante para você.

Cuide de seu corpo para que ele dê conta de tudo que vier no sei caminho.

E isso vai ajudar você emocionalmente também. Veja mais características do signo de Peixes aqui