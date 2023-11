A mais ouvida do Brasil: Marília Mendonça lidera ranking de 2023 com ‘Leão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 17:38 Para compartilhar:

Marília Mendonça continua presente no coração – e nas playlists – de milhões de fãs por todo o Brasil e alcança números nunca antes vistos nas últimas décadas. Lançado em dezembro de 2022, o hit “Leão” – single no segundo volume do projeto ‘Decretos Reais’, que acaba de ser premiado como Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2023 – segue batendo recordes nas plataformas de áudio.

O excelente desempenho da canção se consagra agora com as divulgações dos rankings de “mais ouvidas” do ano. Na soma de todos os aplicativos de música, a faixa é a mais escutada de 2023 no Brasil e já supera a marca de 320 milhões de plays. Esse total configura ainda o maior número de reproduções que uma canção já alcançou individualmente em qualquer ano.

‘Leão’ atingiu ainda o marco de canção em língua portuguesa mais ouvida da história em um único dia, quando conquistou 1,9 milhão de reproduções em 7 de janeiro deste ano. Comprovando a preferência musical do público por Marília, no ano passado a artista foi também a mais ouvida e teve a música mais executada de 2022: a faixa ‘Mal Feito’ (parceria com Hugo & Guilherme), com um total de 255 milhões de streams.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias