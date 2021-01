A mãe segue ON: Cristiane comemora renovação com o Santos A atacante Cristiane acertou a permanência nas Sereias da Vila por mais uma temporada. Ela terá até o rosto pintado no muro do CT Rei Pelé

A atacante Cristiane comemorou a renovação de contrato por mais uma temporada com as Sereias da Vila. A jogadora retornou ao Santos em 2020 após a reformulação no elenco feminino e teve um ano de superação. Ela ficou um mês parada por uma fascite plantar, mas voltou ao time no final da temporada e conquistou o título da Copa Paulista.

– Agora em 2021, notícias boas, contrato renovado. Eu e outras meninas renovamos com nosso Peixão para trazer muitas alegrias para vocês. Vai pra cima delas, Santos! -, comemorou a atacante, em vídeo publicado pelo Santos.

A camisa 11 esteve no Peixe entre 2009 e 2011, ganhou duas Copa Libertadores com a camisa santista, além da Copa do Brasil. Referência do futebol feminino mundial, Cristiane está na lista das maiores artilheiras das Sereias da Vila e é a segunda mulher a ganhar homenagem no muro do CT Rei Pelé. Ketlen foi a primeira depois de marcar mais de 100 gols pela camisa do Santos.

Além da principal estrela do time, também tiveram seus vínculos prorrogados com o Santos: Brena, Fê Palermo, Michelle, Bia Menezes, Camila Gomes Rodrigues, Rita Bove, Day Silva, Erikinha, Tayla, Thaisinha e Amanda Gutierres.

