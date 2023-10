Vídeo: ‘A maconha não deveria ser um tabu hoje’, diz Gabriel o Pensador

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/autor/edson-franco/ 03/10/2023 - 19:29 Compartilhe

Entrevistado por IstoÉ Gente, o rapper carioca Gabriel o Pensador falou sobre drogas, perda do pai durante a pandemia, política, surfe e, principalmente, sobre “Antídoto pra Todo Tipo de Veneno“, disco que acaba de lançar.

Após 11 anos, ele volta ao formato de álbum. Entre 2012 e 2023, ele gravou vários singles, tocou projetos e foi formatando o que viria a ser seu novo trabalho.

Ao falar sobre as drogas, o rapper enfatizou o monte de gente inocente que acaba morrendo por conta da guerra sem fim que envolve polícia, milícia e tráfico. “A sociedade vai perdendo a sensibilidade sobre esses danos colaterais”, disse.

Gabriel lembrou do momento mais doloroso da pandemia. Seu pai morreu, e a família se uniu para lidar com o luto: “Ele estava sofrendo muito”.

Num momento delicioso da conversa, o rapper lembra quando teve a faixa “Tô Feliz (Matei o Presidente)” atacada pela estrutura do governo Collor de Mello (1990-1992). “Não foi exatamente censura, mas as rádios que tocavam minha música eram ameaçadas com devassa fiscal”, relembra ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias