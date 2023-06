A longa história judicial de Silvio Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/06/2023 - 20:01 Compartilhe

MILÃO, 13 JUN (ANSA) – Por Francesca Brunati e Igor Greganti – O número de processos em que Silvio Berlusconi, falecido nesta segunda-feira (12) aos 86 anos, foi acusado ao longo de sua carreira ultrapassa em muito os 30.

Processos, dispersos por toda a Itália, em que foi acusado de crimes que vão desde corrupção ao auxílio a massacre, da contabilidade falsa à extorsão, até ao desacato à ordem judicial e à prostituição infantil e que, salvo aquele em que foi condenado, terminaram por não ter de proceder à prescrição ou à absolvição. Ou com o arquivamento ou absolvição na fase de inquérito ou em audiência preliminar.

Fazendo um retrato da história judicial do líder do partido conservador Força Itália (FI), que começou antes de sua decisão de entrar na política e continuou mesmo quando ocupou cargos públicos, a única sentença que se tornou definitiva foi a de 2013: 4 anos de prisão, três dos quais tipificados como um perdão, pela fraude fiscal de 7,3 milhões de euros cometida com a venda dos direitos da Mediaset TV quando ainda era primeiro-ministro.

A sentença obrigou o político italiano a pedir liberdade condicional para cumprir serviço social por 10 meses e meio e o levou à cassação do cargo de senador pela Lei Severino: sua inelegibilidade durou seis anos, até que, em 2018, o Tribunal de Fiscalização o reabilitou.

Os outros julgamentos, ao contrário, seguiram caminhos diferentes: alguns terminaram com arquivamento ou absolvição já na fase de investigação preliminar, como aconteceu naqueles em que seu nome foi associado à máfia (excluindo aquele que ainda estava em investigação em Florença) ou no do caso da Mediatrade.

Ou com a absolvição com fórmulas por vezes plenas ou duvidosas, como um dos episódios de corrupção controvertidos no processo SME/Ariosto, ou com a prescrição, quer pela técnica dilatória utilizada pela sua defesa, quer pelos advogados dos seus réus.

Basta mencionar a história do advogado inglês David Mills, que, segundo a hipótese foi pago por ele e foi uma testemunha relevante perante os juízes que o julgavam pelos “subornos” à Guarda de Finanças – caso também conhecido pelo convite para comparecer à justiça feito em novembro de 1994 em Nápoles durante uma conferência da ONU, a qual presidiu enquanto chefe de governo, e que terminou com a absolvição “por não ter cometido o crime”.

Em primeira instância, o “Cavaliere” foi condenado a 2 anos e 4 meses pelo financiamento ilegal do então líder do Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi, que faleceu em 2000.

Mas no currículo judicial de Berlusconi também houve anistias que, por exemplo, cancelaram um suposto desfalque no caso da villa Macherio. Além da difícil causa de separação e divórcio de Veronica Lario, os julgamentos mais odiosos para ele não foram tanto os da suposta corrupção ou sobre a compra e venda de senadores, mas aqueles que diziam respeito aos escândalos sexuais, ou seja, aquele que ainda estava em andamento para indução por mentir no contexto dos casos de Bari e Ruby.

O ex-premiê saiu com a absolvição plena e definitiva na medida em que respondia por prostituição infantil e extorsão e também foi exonerado nos julgamentos de Siena, Roma e Milão, nos quais foi acusado de ter pago suas jovens testemunhas e alguns de seus convidados para dizer ao júri que o que havia sido encenado no Arcore eram apenas jantares elegantes e não festas “hard”.

De fato, por essas mesmas acusações, em meados de fevereiro passado, os juízes milaneses também o absolveram, juntamente com Karima El Mahroug, e a ex-Ruby Rubacuori, por uma questão jurídica que cancelou qualquer julgamento de mérito e tornou crime a suposta corrupção ativa em processo judicial, impossível de configurar. (ANSA).

