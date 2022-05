‘A Lista Terminal’: Prime Video lança primeiras imagens da série original com Chris Pratt

O Amazon Prime Video anunciou nesta segunda-feira (10) as primeiras imagens exclusivas da nova série original da plataforma ‘A Lista Terminal’, estrelada por Chris Pratt. A produção estreia no dia 1 de julho. A série é produzida por Chris Pratt e Jon Schumacher.





Baseado no romance homônimo de Jack Carr, ‘A Lista Terminal’ acompanha James Reece (Chris Pratt) depois que todo o seu pelotão das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos (Navy SEALs) é emboscado durante uma missão secreta de alto risco. Reece volta para casa, para sua família com memórias conflitantes do evento e perguntas sobre sua culpa no acontecimento. No entanto, à medida que novas evidências vêm à tona, Reece descobre que forças obscuras estão trabalhando contra ele, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que ele ama.

Além de Pratt, a série é estrelada por Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder, entre outros.

Confira: