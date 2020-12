‘A juventude não é um defeito’, diz João Campos, prefeito eleito de Recife

O prefeito eleito de Recife, João Campos (PSB), participou da live da ISTOÉ nesta sexta-feira (18). Campos falou sobre as eleições municipais, antecipou os principais pontos da futura administração e revelou as prioridades.

“O momento é de emoção e responsabilidade. Não deixa de passar um filme na cabeça da história que nos trouxe até aqui e do compromisso que a gente tem com o futuro da nossa cidade. É a alegria e sobretudo com os pés fincados no presente”, diz.

Aos 27 anos, ele é o prefeito eleito mais jovem entre as capitais do País. João Campos carrega o legado do pai, Eduardo Campos e do avô Miguel Arraes, ambos ex-governadores de Pernambuco. Na entrevista, ele falou sobre o embate eleitoral com a prima, Marília Arraes, do PT.

“A juventude não é um problema e muito menos um defeito. O Brasil não quis nem o petismo e nem o bolsonarismo”, ressalta.

Pautas como o Fundeb, impeachment de Bolsonaro e a força do Centrão também foram analisadas pelo mandatário.

“A polarização perdeu força nessa eleição. A solidariedade deve ser o pilar central da política no Brasil”, disse o político.

Outro tema abordado por Campo foi a politização da vacina e o enfrentamento da crise sanitária.

“Jamais vou politizar temas ligados à saúde. A vacina é a única solução para a gente vencer a pandemia. Negar a pandemia foi o grande erro de Bolsonaro”, opinou.

Para João Campos é inegociável a proteção da vida e que em seu governo ele vai defender a questão do trabalho, renda e saúde. Ao cabo, ele adianta que a educação será a prioridade da sua administração. “A pauta da educação será o ponto chave do meu governo”.

