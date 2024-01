‘A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela’, diz Xand Avião sobre a ex-BBB

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 10:37 Para compartilhar:

Gerou polêmica! Ao ser entrevistado no podcast do G1, Xand Avião foi direto e reto ao avaliar a carreira de Juliette Freire como cantora. Para ele, que lançou um feat. com a campeã do BBB21, “Juliette não é uma cantora, mas é afinada”.

“A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela para cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora”, disse Xand.

Na ocasião, o artista ainda disse que Juliette será cantora no futuro, já que está empenhada. “Ela vai ser, com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother. Afinada ela é e sempre foi, mas ser cantora não é só ser afinada, é você usar a respiração na hora certa. Isso ela vai aprendendo com o tempo”, completou.

