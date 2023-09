A Johnson & Johnson vai mudar seu icônico logotipo de roteiro após 130 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/09/2023 - 6:10 Compartilhe

A Johnson & Johnson está assinando um novo logotipo. A gigante da saúde disse na quinta-feira (14) que substituirá a conhecida escrita de assinatura que usa desde 1887 por um visual moderno que reflete seu foco acentuado em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.

O roteiro original – baseado na assinatura do cofundador James Wood Johnson – ainda será visto por enquanto em produtos de consumo como shampoo para bebês da Kenvue, uma nova empresa recentemente desmembrada da J&J.

+ Johnson & Johnson terá de pagar US$ 19 mi a homem com câncer que usou seu talco quando criança

O novo visual, que inclui um tom diferente de vermelho, visa reconhecer a mudança da J&J para uma “empresa pura de saúde”, disse Vanessa Broadhurst, vice-presidente executiva da empresa.

O logotipo da assinatura era “um dos emblemas da empresa mais usados ​​no mundo”, declarou a J&J em uma postagem no site de 2017. Mas começou a mostrar sua idade em uma era de mensagens de texto e emojis. Muitas crianças não aprendem mais a escrever letras cursivas na escola, observou a consultora de marketing Laura Ries.

As pessoas podem reconhecer a assinatura, mas não a estavam necessariamente lendo, disse ela. O novo logotipo, disse ela, é mais fácil de processar. “Por ser mais fácil, quase chama a atenção”, disse Ries, que não esteve envolvido na mudança do logotipo.

Ries também observou que as pessoas provavelmente identificaram mais o logotipo do script com os produtos Kenvue que veem nas prateleiras das drogarias, como Band-Aids, Listerine e Tylenol. “Todos lavaram seus bebês com shampoo para bebês da Johnson & Johnson”, disse ela.

Um porta-voz da Kenvue disse que a marca J&J em produtos como Band Aids será gradualmente removida.

O negócio de consumo ajudou a J&J a tornar-se o maior fabricante mundial de produtos de saúde, com vendas anuais superiores a 90 bilhões de dólares. Mas as suas divisões farmacêuticas e de dispositivos médicos ultrapassaram-na facilmente em tamanho quando a cisão foi anunciada no final de 2021.

A J&J, com sede em New Brunswick, Nova Jersey, também disse na quinta-feira que renomeará sua empresa farmacêutica Janssen como Johnson & Johnson Innovative Medicine. Seu segmento de dispositivos médicos e tecnologia se chamará Johnson & Johnson MedTech.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias