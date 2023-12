A irmã, a vice e a namorada, as mulheres do círculo íntimo de Milei

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 14:15 Para compartilhar:

Solteiro, sem filhos e com pouquíssimos amigos nos quais confia. Javier Milei, que, neste domingo, assume como presidente da Argentina, tem como seu círculo mais próximo três mulheres: sua irmã, sua vice-presidente e sua namorada.

– A chefe Karina –

Karina Milei, a irmã mais nova chamada pelo novo mandatário argentino de “a chefe”, é a pessoa mais importante de sua vida, de acordo com suas próprias palavras.

“O que eu faria se hoje fosse meu último dia? Estaria com meus filhinhos, com Conan, Murray, Milton, Robert e Lucas. Estaria com minha irmã, que é um sol de ser humano”, escreveu em seu livro “Javier Milei. El camino del libertario”.

Karina Milei estudou marketing e comunicação na Universidade de Belgrano, e Relações Públicas na Universidade Argentina da Empresa. Também fez curso de alta confeitaria.

Ao longo de sua vida, sempre acompanhou o presidente eleito, seja quando treinava futebol quando criança, quando cantava em uma banda de rock na adolescência, ou já adulto em suas palestras de economia.

“Ganhei o prêmio com Kari. Ela é protetora. É a grande responsável por isso. Eu sou o divulgador”, disse Milei ao canal Crónica TV.

Sempre em segundo plano, mas tomando o cuidado de que se note seus longos cabelos loiros atrás de seu irmão, Karina Milei é reconhecida como autoridade incontestável no partido A Liberdade Avança. Não se pode fazer nada sem sua aprovação.

Espera-se que ela ocupe a secretaria-geral da Presidência no governo que se inicia em 10 de dezembro.

De 51 anos e solteira, até hoje vivia apenas com seu cachorro Aarón. “Não, não tive filhos, e Javier também não. Tivemos filhos cachorros apenas”, disse ao Clarín em 2022.

Contrária ao feminismo “como está sendo levado”, opõe-se ao aborto, legalizado na Argentina em 2020. Sobre o casamento homoafetivo opina que “o importante é que as pessoas sejam felizes. Enquanto não incomodar o outro, cada um é livre para ser à sua maneira”.

– A vice, Victoria “de ferro” –

Victoria Villarruel, advogada de 48 anos, é a companheira política de Milei desde o início. Conservadora, cresceu em uma família de militares. Há anos, dirige a Associação de Vítimas de Terrorismo, como a qual combate os consensos da sociedade sobre a ditadura (1976-1983), especialmente o número de 30.000 desaparecidos.

Apelidada de “dama de ferro”, Villarruel o acompanhou em cada ato de sua meteórica carreira política. Juntos, foram eleitos deputados em 2021, os primeiros de seu novo partido A Liberdade Avança, e apenas dois anos mais tarde se preparam para assumir a presidência e a vice-presidência da nação.

“Ele é mais roqueiro. Eu sou a menina clássica e conservadora. Estupendo! Todo mundo se encanta com este casal!”, disse Villarruel no documentário “Javier Milei, la revolución liberal”.

Juan Luis González, autor da biografia não autorizada “El Loco. La vida desconocida de Javier Milei e su irrupción en la política argentina”, a descreve como uma aliada importante, que lhe abriu as portas das relações internacionais, especialmente com os líderes do partido espanhol de extrema direita Vox.

“Villarruel sempre deixou claro sua pretensão de caminhar ao lado de Milei, não atrás”, disse González à AFP.





A vice-presidente é divorciada e não tem filhos.

– A namorada, Fátima a comediante –

Fátima Florez, uma deslumbrante atriz de 42 anos, é namorada de Javier Milei há alguns meses. Eles se conheceram em um estúdio de televisão.

“Somos felizes, fazemos bem um ao outro. Não dividimos a mesma casa, mas passamos muitas horas juntos”, descreveu Flores à jornalista Mirtha Legrand, em cujo programa conheceu Milei. “Somos namorados, no momento”, ratificou ele.

Até agora, não está claro se Florez exercerá o papel de primeira-dama, ou se esse papel seria exercido por Karina Milei, como disse recentemente a deputada do A Liberdade Avança Lilia Lemoine.

“Ela construiu sua carreira artística a base de muito trabalho. Deve continuá-la porque é o que ela decidiu para sua vida”, afirmou Milei.

Sua especialidade é a imitação. E uma das preferidas do público é a da ex-presidente e vice-presidente em final de mandato Cristina Kirchner, rival de Milei.

A atriz foi por mais de 20 anos esposa do produtor teatral Norberto Marcos, de quem se separou no início deste ano sem ter tido filhos.

Anteriormente, em 2018, Milei namorou a cantora Daniela Mori.

