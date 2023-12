A Inteligência Artificial pode detectar vinhos falsos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/12/2023 - 1:35 Para compartilhar:

A inteligência artificial criou um algoritmo que pode rastrear os vinhos até às suas fontes originais e, talvez mais importante, detectar imitações baratas a serem arrolhadas como deleite de colecionador.

“Há muita fraude no vinho, com pessoas inventando alguma porcaria em sua garagem, imprimindo rótulos e vendendo por milhares de dólares”, disse o pesquisador Alexandre Pouget, professor da Universidade de Genebra, ao The Guardian .

“Mostramos pela primeira vez que temos sensibilidade suficiente com nossas técnicas químicas para perceber a diferença.”

A aprendizagem automática foi aproveitada para diferenciar subtilezas nos vinhos, levando a IA a determinar não só a região onde tais vinhos foram produzidos, mas até mesmo a propriedade exata.

Chega um momento em que a bebida falsa está custando às vendas europeias cerca de 3,2 bilhões de dólares em receitas, segundo o jornal.

O programa foi treinado em 80 vinhos colhidos em 12 anos em sete propriedades diferentes na Meca do vinho da França, a região de Bordeaux.

O referido algoritmo avalia todos os produtos químicos do vinho e, em seguida, dá ao suco de Jesus uma assinatura única com 99% de precisão.

Em seguida, é colocado em uma grade para comparação com marcas semelhantes. Ao fazer isso, os pesquisadores também descobriram muitos “clusters” de vinhos com diferenciações hiperlocais dentro da região, já que aqueles ao norte do rio Dordogne são diferentes daqueles a oeste do rio Garonne.

“A primeira coisa que vimos, que nos chamou a atenção, é que existem aglomerados que correspondem a um produtor específico. Isso nos disse imediatamente que existe uma assinatura química específica para cada produtor, independente da safra”, acrescentou Pouget.

“É o padrão geral de concentrações de muitas moléculas que distingue um produtor. Cada uma é uma sinfonia: não há uma única nota que as distinga, é a melodia inteira.”

Uma pequena falha é que a IA só pode dizer safras de vinhos com meia precisão, de acordo com o The Guardian.

Ainda assim, Pouget diz que este é um avanço pelo qual todos deveríamos beber. “Poderíamos usar isso para descobrir como misturar vinhos para otimizar a qualidade”, disse ele.

“A mistura de vinhos é o passo fundamental para fazer ótimos Bordeaux e Champagne. Até agora, isso é feito por alguns produtores de vinho que recebem uma fortuna por suas habilidades. Ter ferramentas como essa tornaria muito mais barato fazer ótimas misturas, o que beneficiaria a todos.”

