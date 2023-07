A Inteligência Artificial já está ligada a demissões na indústria que a criou

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/07/2023 - 2:45 Compartilhe

Muitos alertaram sobre o potencial da inteligência artificial para substituir empregos nos próximos anos, mas já está causando agitação em um setor onde os trabalhadores pareciam invencíveis: a tecnologia.

Um número pequeno, mas crescente, de empresas de tecnologia citou a IA como um motivo para demitir funcionários e repensar novas contratações nos últimos meses, enquanto o Vale do Silício corre para se adaptar aos rápidos avanços da tecnologia que está sendo desenvolvida em seu próprio quintal.

A Chegg, uma empresa de tecnologia educacional, divulgou em um documento regulatório no mês passado que estava cortando 4% de sua força de trabalho, ou cerca de 80 funcionários, “para melhor posicionar a empresa para executar sua estratégia de IA e criar valor sustentável de longo prazo para seus alunos e investidores.”

O CEO da IBM, Arvind Krishna, disse em maio que a empresa espera interromper a contratação de cargos que acredita que poderiam ser substituídos por IA nos próximos anos. (Em uma entrevista subsequente com Barrons, no entanto, Krishna disse que sentiu que seus comentários anteriores foram tirados do contexto e enfatizou que “a IA vai criar mais empregos do que tirar”.)

E no final de abril, o serviço de armazenamento de arquivos Dropbox disse que estava cortando cerca de 16% de sua força de trabalho, ou cerca de 500 pessoas, também citando a IA.

Em seu relatório de demissões mais recente, a empresa de recolocação Challenger, Gray & Christmas disse que 3.900 pessoas foram demitidas em maio devido à IA, marcando a primeira vez em cortes de empregos com base nesse fator. Todos esses cortes ocorreram no setor de tecnologia, de acordo com a empresa.

Com esses movimentos, o Vale do Silício pode não apenas liderar o desenvolvimento da IA, mas também oferecer uma visão antecipada de como as empresas podem se adaptar a essas ferramentas. Em vez de tornar obsoletos todos os conjuntos de habilidades da noite para o dia, como alguns podem temer, o impacto mais imediato de uma nova safra de ferramentas de IA parece estar forçando as empresas a transferir recursos para aproveitar melhor a tecnologia – e valorizando os trabalhadores com experiência em IA. .

“Nos últimos meses, a IA capturou a imaginação coletiva do mundo, expandindo o mercado potencial para nossa próxima geração de produtos alimentados por IA mais rapidamente do que qualquer um de nós poderia ter previsto”, escreveu Drew Houston, CEO da Dropbox, em nota à equipe anunciando os cortes de empregos. “Nosso próximo estágio de crescimento requer uma combinação diferente de conjuntos de habilidades, particularmente em IA e desenvolvimento de produtos em estágio inicial.”

Dan Wang, professor da Columbia Business School, disse que a IA “fará com que as organizações se reestruturem”, mas também não a vê funcionando como máquinas substituindo os humanos ainda.

“A IA, até onde eu vejo, não substitui necessariamente os humanos, mas melhora o trabalho dos humanos”, disse Wang. “Acho que o tipo de competição em que todos devemos pensar mais é que especialistas humanos serão substituídos por especialistas humanos que podem tirar proveito das ferramentas de IA”.

