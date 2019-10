A importância da mentalidade

Os números mostram: dos 190 jogos que ocorreram no Campeonato Brasileiro de 2019 até aqui, em 124 oportunidades o time que marcou o primeiro gol do duelo saiu de campo vencedor, ou seja, 65% dos compromissos pela Série A. Viradas raramente acontecem: são só 17 ao longo da competição. Tudo isso mostra que ter uma mentalidade ofensiva e de proposta de jogo é crucial para quem quiser ser campeão ou ao menos mostrar resultado. O Flamengo de Abel, com elenco milionário, achava que era normal perder. O de Jorge Jesus, líder, que conta com o faro de gol do artilheiro Gabigol, joga como se estivesse em casa em qualquer lugar do país. E isso serve como exemplo para qualquer treinador que ainda ache que resultados negativos são normais. Perder acontece, mas nunca deveria ocorrer por covardia ou conformismo. Não há glamour em empate e muito menos normalidade na derrota. E os fatos trazidos pelos números são mais do que esclarecedores.



A CBF vem tentando se adaptar ao fuso horário e colocou as coletivas da seleção brasileira, que está em Singapura, para a parte da noite, ou seja, manhã no Brasil. Vale citar também a viagem de praticamente 24 horas até o país asiático. Que missão, hein. Vamos ver o que arrumaremos por lá… MÁ VONTADE JÁ CONHECIDA

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi duas vezes à CBF para tentar liberar Caio Henrique e Allan dos amistosos da Seleção olímpica e recebeu a mesma resposta: não. O Fluminense não os terá contra Cruzeiro e Bahia. Parabéns ao presidente pela inciativa, apesar da costumeira má vontade da CBF. GIRO PELO BRASIL

A Seleção olímpica está marcando um amistoso, em novembro, com a Espanha. A ideia é dar cada vez mais corpo para que o Brasil possa defender a sua medalha de ouro conquistada em 2016, no Rio. Mas agora a parada é do outro lado do mundo: Tóquio, no Japão. A equipe feminina também deve viajar para terras orientais, pois está fechando participação em um torneio na China.