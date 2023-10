A IA pode detectar diabetes apenas ouvindo você falar por 10 segundos, diz novo estudo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 19/10/2023 - 2:34 Para compartilhar:

Novas pesquisas médicas revelam que a inteligência artificial pode detectar diabetes tipo 2 simplesmente ouvindo um paciente falar por seis a dez segundos.

O estudo da Klick Labs, publicado em “ Mayo Clinic Proceedings: Digital Health ”, mostrou uma taxa de precisão de 89% para diagnósticos em mulheres e 86% para homens, de acordo com um comunicado que detalha a descoberta.

“Nossa pesquisa destaca variações vocais significativas entre indivíduos com e sem diabetes tipo 2 e pode transformar a forma como a comunidade médica rastreia o diabetes”, disse o primeiro autor Jaycee Kaufman.

“Os métodos atuais de detecção podem exigir muito tempo, viagens e custos. A tecnologia de voz tem o potencial de remover totalmente essas barreiras”, continuou Kaufman.

O pesquisador fez com que 267 indivíduos – que tinham ou não diabetes tipo 2 – registrassem frases em seus smartphones seis vezes por dia durante duas semanas. Mais de 18 mil gravações foram analisadas para mais de 14 características acústicas diferentes, que eram diferentes entre diabéticos e não diabéticos. Os participantes também forneceram dados básicos de saúde, como idade, altura e peso.

As tecnologias de processamento de sinais foram capazes de perceber certas notas do tom vocal que não são registradas pelo ouvido humano. Esses sons ocultos forneceram as pistas necessárias, segundo Kaufman.

“Nossa pesquisa ressalta o tremendo potencial da tecnologia de voz na identificação de diabetes tipo 2 e outras condições de saúde”, disse o vice-presidente e investigador principal da Klick, Yan Fossat.

“A tecnologia de voz pode revolucionar as práticas de saúde como uma ferramenta de triagem digital acessível e acessível.”

O próximo passo de Klick é replicar o estudo e expandir a busca vocal para procurar pré-diabetes, hipertensão e muito mais.

Esta notícia segue-se a uma recente descoberta do MIT de um bio-implante que é capaz de se moldar de forma mais perfeita ao corpo, auxiliando na implantação de medicamentos como a insulina.

