A IA pode causar ‘vadiagem social’ no trabalho, aponta estudo

Qualquer coisa que você possa fazer, um robô também é capaz– e isso poderia deixar as pessoas mais preguiçosas.

O fenômeno corporativo conhecido como “vadiagem social” – quando um colega não trabalha tanto porque outros vão compensar – ocorre mais comumente em grupos de pessoas, seja no escritório ou em um projeto escolar.

Mas à medida que a robótica foi lentamente integrada no local de trabalho , os investigadores investigaram a sua prevalência entre os humanos e a tecnologia automatizada, descobrindo que os humanos exerciam menos esforço quando podiam contar com robôs para completar as suas tarefas num ambiente de grupo.

“O trabalho em equipe é uma bênção mista”, disse Dietlind Helene Cymek, autora do estudo, em um comunicado .

“Trabalhar em conjunto pode motivar as pessoas a terem um bom desempenho, mas também pode levar à perda de motivação porque a contribuição individual não é tão visível.”

O estudo, publicado quarta-feira na Frontiers in Robotics and AI, testou a produtividade de 42 participantes, que foram solicitados a avaliar seu esforço e desempenho após o experimento, observando uma placa de circuito em busca de erros por 90 minutos.

Metade dos participantes foi informada de que suas pranchas já haviam sido inspecionadas pelo Panda, um robô, mas que não funcionava diretamente com a máquina.

Embora o tempo gasto na inspeção das placas não tenha diferido entre os dois grupos observados, os participantes que trabalharam com o Panda detectaram menos erros e pareciam “ter procurado defeitos com menos atenção do que os participantes que trabalharam sozinhos”.

Apesar das limitações laboratoriais da experiência, os investigadores alertaram para as potenciais repercussões da “vadiagem social”, especialmente em termos de segurança no local de trabalho.

“Em turnos mais longos, quando as tarefas são rotineiras e o ambiente de trabalho oferece pouco monitoramento e feedback de desempenho, a perda de motivação tende a ser muito maior”, disse a coautora do estudo, Dra. Linda Onnasch.

“Na produção em geral, mas especialmente em áreas relacionadas com a segurança onde a dupla verificação é comum, isto pode ter um impacto negativo nos resultados do trabalho.”

O estudo coincide com a apresentação de Apollo, o mais novo funcionário da Apptronik , que está fazendo o trabalho pesado no armazém da empresa de tecnologia – apesar dos temores de que a tecnologia de IA possa substituir os humanos em seus empregos .

“A ficção científica nos prometeu isso há muito tempo”, disse o CEO da Apptronik, Jeff Cardenas, à Axios.

