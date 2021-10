A hora é agora: contra o Sampaio Corrêa, Vasco tenta vencer o quarto jogo seguido após mais de um ano Período entre o fim da participação do time no Campeonato Carioca e o início do Brasileirão de 2020 foi marcado por triunfos em série

Parece que faz muito tempo diante da quantidade de coisas que aconteceram no período, mas faz pouco mais de um ano que o Vasco conquistou quatro vitórias seguidas pela última vez. O time atual vai tentar repetir o feito neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, e diminuir, assim, a distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Era – veja só – início do período de Ramon Menezes à frente do time do Vasco. A equipe ganhou os dois primeiros jogos, mas não conseguiu avançar à semifinal do Campeonato Carioca. E embalou três vitórias nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. A última delas contra o Ceará, fora de casa, na véspera do aniversário do clube (21 de agosto). Bons tempos. Bons ventos.

Corta para a reta final da temporada 2021 e um Vasco sem margem para erro precisa fazer valer a boa fase atual. É o melhor momento do Cruz-Maltino nesta Série B, e uma diferença de cinco pontos para o grupo dos que vão conquistar o acesso precisa ser tirada.

– Desde que o Fernando Diniz chegou, só podemos falar em acesso e em subir aqui. Isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. E, nos jogos, ele implementou um trabalho novo, uma filosofia que está dando muito certo – explicou Gabriel Pec, sobre o atual momento da equipe.

Pela dificuldade de manter vitórias em série na temporada passada, o Vasco caiu. Agora, para subir, será necessário fazê-lo. A começar ampliando, neste sábado, a sequência atual.

