A história de amor de Claudia Rodrigues e Adriane Bonato

Após Claudia Rodrigues, de 52 anos, assumir publicamente seu romance com a empresária Adriane Bonato, a IstoÉ Gente te conta a linda história de amor do casal. Por meio do seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo falando sobre o romance.

Declaração de amor





“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, disse Claudia na rede social, ao se declarar para Adriane.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, finalizou.

Doença

Claudia Rodrigues, que é portadora da esclerose múltipla, doença neurológica e autoimune da qual luta desde 2000, conta desde o começo do diagnóstico com a ajuda e o apoio de Adriane Bonato, que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis. Devido ao quadro clínico, a artista precisou se afastar da televisão e faz acompanhamento médico para conter o avanço e sequelas.

Pedido de casamento

A atriz, que na madrugada de terça-feira (07), pediu Bonato em casamento na rede social, ainda aguarda uma resposta da amada, segundo informações da revista Quem. De acordo com o veículo, a assessoria de Claudia informou que “ainda não houve resposta da Adriane” sobre o pedido de casório.

Assista ao vídeo de Claudia Rodrigues: