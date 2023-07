A guitarra única de Martin Gore

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 28/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Os acordes do guitarrista Martin Gore voltaram a ganhar força com o lançamento de Memento Mori, novo álbum dos britânicos do Depeche Mode. É também o primeiro trabalho após a morte do tecladista Andrew Fletcher, em 2022. Em meio à turnê mundial com o vocalista Dave Gahan, o músico conversou com ISTOÉ sobre esse novo momento.

Como foi entrar em estúdio pela primeira vez sem o tecladista Andy Fletcher?

Isso ajudou a me aproximar de Dave Gahan. Nós nunca tínhamos tido problemas, mas Andy possuía uma personalidade mais sociável que facilitava a relação. Passamos muito tempo juntos no estúdio, conversando, só nós dois. Em meio a uma geração de guitarristas virtuosos, seu estilo é bastante original. Nunca frequentei aulas de música, por isso tudo que crio vem do coração. Não estou acostumado a tocar rápido, a fazer solos virtuosos. Talvez meu estilo tenha nascido dessa falta de técnica.

Quais são suas referências hoje?

Somos influenciados por muitas coisas além da música. Adoro Chuck Berry como artista, mas sei que o meu som não tem nada a ver com o dele.

Ainda gosta de ouvir novas bandas?

Sou viciado em descobrir jovens artistas. A cantora Kelly Lee Owens, que está abrindo nossa turnê mundial, foi uma escolha minha.

Que lembranças guarda do Brasil?

A esposa do nosso empresário era brasileira e nos levou para conhecer a noite de São Paulo. Gostamos muito e queremos voltar ao País. Se a turnê estiver indo bem, pode ser em 2024.

Mamma Mia: fenômeno em são Paulo

Sucesso na Broadway, Mamma Mia, o espetáculo inspirado nas canções do grupo ABBA, está em cartaz no Vibra São Paulo. A nova versão traz letras adaptadas por Charles Moeller e Claudio Botelho, dupla responsável pelas montagens de A Noviça Rebelde e Um Violinista no Telhado. A divertida peça conta a história de Sophie, jovem que está prestes a casar e que convida os três ex-namorados da mãe para desvendar o mistério de sua paternidade.

Para Ler

Aos 24 anos, a aventureira Tamara Klink tornou-se a brasileira mais jovem a cruzar o Oceano Atlântico sozinha. Em Nós, Tamara, filha do navegador Amyr Klink, descreve os desafios e conquistas da expedição realizada durante a pandemia.

Para Ver

A série Operação: Lioness (Paramount+) se passa no Oriente Médio e traz alguns clichês típicos das produções de espionagem. O destaque aqui é o elenco, composto por Zoe Saldaña (foto), Morgan Freeman e Nicole Kidman.

Para ouvir

O cantor Peter Gabriel lança a canção “So Much”, que estará em seu álbum i/o. O artista afirmou que a letra aborda a mortalidade. “Quando você chega à minha idade (73 anos), ou foge do tema ou tenta viver a vida ao máximo”, afirmou.

Musical

Da TV infantil aos palcos

Um dos personagens infantis mais queridos dos últimos tempos trocará a TV pelos palcos. Após uma temporada de sucesso na Broadway, o musical Bob Esponja estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em 28/7. Com direção de Gustavo Barchilon e Mateus Ribeiro no papel principal, o espetáculo tem como destaque a cenografia de Natália Lana. Ela criou dez cenários de grandes proporções, que pesam ao todo mais de quatro toneladas. Os figurinos também chamam a atenção: cada ator muda de roupa quatro vezes, totalizando 120 modelos.

Pop

Um dos melhores álbuns de 2023

Enquanto os irmãos Gallagher brigam pelo legado do grupo Oasis, seus rivais da década de 1990 estão de volta com força total. A banda britânica Blur lança o excelente The Ballad of Darren, primeiro disco de inéditas desde The Magic Whip, de 2015. Damon Albarn (voz), Graham Coxon (guitarra), Alex James (baixo) e Dave Rowntree (bateria) se reuniram há apenas seis meses para discutir o novo projeto — e rapidamente entraram no estúdio. O lançamento foi precedido por dois shows com ingressos esgotados no Estádio de Wembley, em Londres.

Teatro

Amor e amizade para sempre

De volta ao País após uma temporada de sucesso em Portugal, o espetáculo Intimidade Indecente, com Eliane Giardini e Marcos Caruso, entra em cartaz no Teatro Renaissance, em São Paulo, em 5/8. Com texto de Leilah Assumpção e direção de Guilherme Leme Garcia, a peça conta a história de um casal que se separa aos 60 anos de idade, mas que segue se reencontrando, mantendo a cumplicidade e o carinho mútuo. O segredo da peça é o ótimo texto e a química entre Eliane e Caruso.

Exposição

As cores do rebelde das artes

Desde a morte de Ivald Granato, em 2016, sua família trabalha na preservação de sua obra. Parte desse acervo está na exposição ‘Seres’, que reúne na Dan Galeria, em São Paulo, quadros produzidos entre 1980 e 2000, Na época, o artista plástico, famoso por seu talento e rebeldia, explorou a força das cores, como pode ser visto na obra F-I-L-A (foto). A mostra tem curadoria de Daniel Rangel e conta com trabalhos realizados no icônico ateliê de Pinheiros, efervescente ponto de encontro de intelectuais.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias