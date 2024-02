A gravadora de Taylor Swift, Universal Music Group, ameaça retirar músicas do TikTok

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/02/2024 - 4:14 Para compartilhar:

O Universal Music Group – que detém os direitos de superestrelas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Drake – ameaçou revogar a licença do TikTok na quarta-feira (31) depois que as duas empresas não conseguiram chegar a um acordo sobre questões importantes, como a remuneração dos artistas.

A maior empresa musical do mundo quer que o TikTok aumente os pagamentos aos seus artistas, bem como que aborde a tendência crescente de utilização de inteligência artificial para criar música no aplicativo de compartilhamento de vídeos de propriedade chinesa.

A revogação da licença do TikTok, que expirou na quarta-feira, pode ser um golpe devastador para o aplicativo, já que cerca de 60% dos vídeos postados em sua plataforma incluem música.

“O TikTok propôs pagar aos nossos artistas e compositores uma taxa que é uma fração da taxa que as principais plataformas sociais em situação semelhante pagam”, disse UMG.

“À medida que nossas negociações continuavam, a TikTok tentou nos intimidar para que aceitássemos um acordo de valor inferior ao anterior, muito inferior ao valor justo de mercado e que não refletia seu crescimento exponencial.”

A empresa não informou quanto foi pago em seu acordo anterior ou que aumento busca do TikTok, que tem cerca de 1,5 bilhão de usuários mensais.

A TikTok respondeu com sua própria resposta contundente, acusando a gravadora de colocar “sua própria ganância acima dos interesses de artistas e compositores”.

A UMG disse que o TikTok representa apenas 1% de sua receita publicitária – apesar de seus músicos representarem oito entre 10 bandas e cantores mais populares no site de mídia social no ano passado.

Em uma carta aberta aos seus artistas na terça-feira, intitulada “Por que devemos dar um tempo limite no TikTok”, a UMG escreveu: “Em última análise, o TikTok está tentando construir um negócio baseado na música, sem pagar um valor justo pela música”.

A empresa acrescentou que está preocupada com o crescimento das ferramentas de inteligência artificial usadas nos vídeos do TikTok e seus efeitos sobre a propriedade intelectual, ao mesmo tempo que se queixa da quantidade de violações de direitos autorais. Também observou a “onda de discurso de ódio, intolerância, intimidação e assédio” no site.

A gigante discográfica também alegou que o TikTok tentou intimidá-la “removendo seletivamente a música de alguns dos nossos artistas em desenvolvimento”, mantendo ao mesmo tempo “estrelas globais que impulsionam o público”.

Embora o TikTok não tenha respondido especificamente à alegação, acusou a gravadora de “falsa narrativa e retórica” e apontou que foi capaz de assinar acordos com outras grandes gravadoras em um comunicado publicado na terça-feira no X.

A empresa assinou um acordo de licenciamento musical com o Warner Music Group, que representa Madonna, Lizzo e Ed Sheeran, no ano passado.

“O fato é que eles optaram por abandonar o poderoso suporte de uma plataforma com bem mais de um bilhão de usuários que serve como um veículo gratuito de promoção e descoberta de seus talentos”, acrescentou TikTok.

