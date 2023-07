‘A Grande Conquista’: Thiago Servo vence reality com 35,6% dos votos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 6:38 Compartilhe

A primeira edição de “A Grande Conquista” chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 20. Com 35,6% dos votos, quem levou o prêmio de R$ 1 milhão para casa foi o cantor Thiago Servo.

Apresentada por Mariana Rios, a nova atração da Record TV teve duração de pouco mais de dois meses. Durante o período, Servo teve uma trajetória marcada por estratégias, brigas e até clima de romance com Gyselle Soares.

O cantor disputou a final com seu affair, Gyselle, Gabriel Roza, ex de Bia Miranda, e a ex-BBB Natália Deodato. A final contou com a presença dos “Vileiros” e dos moradores da “Mansão” — como são chamados os ex-participantes do reality.

Confira o anúncio da vitória abaixo:

🏆|| “O Vencedor de A Grande Conquista é você, THIAGO SERVO!!”

– Momento do Anúncio da Vitória de Thiago com muita comemoração e com direito a Grito: “É CAMPEÃO, É CAMPEÃO!!”#AGrandeConquista #ServoCampeão pic.twitter.com/jwaQpB6Cos — Thiago Servo 🦛 (@euthiagoservo) July 21, 2023

