A governadores, Salim Mattar diz que União vai ajudar Estados a vender estatais

O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse hoje a governadores do Sul e do Sudeste que a União vai apoiar os Estados que quiserem privatizar suas estatais. Segundo ele, o Estado não pode ser um bom gestor e, ao mesmo tempo, atuar como empresário nessas empresas. “Queremos motivar governadores e prefeitos a vender suas empresas e transformar isso em caixa para que possa investir no que é prioridade para o cidadão pagador de impostos”, disse, de acordo com publicação do Ministério da Economia no Twitter. Mattar participa do 3º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que é realizado hoje em Gramado (RS).

Ele defendeu ainda uma diminuição do tamanho do Estado e lembrou que, hoje, a carga tributária brasileira é alta, de 35%, “e não existe a contrapartida de serviços para a população”.