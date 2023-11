A geração Z tem maior probabilidade de cair em golpes on-line do que seus avós

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/11/2023 - 6:33 Para compartilhar:

Qualquer pessoa pode ser enganada online, incluindo a geração que cresceu com a Internet. Os sabe-tudo da Geração Z têm três vezes mais probabilidade de serem vítimas de golpes on-line do que seus avós boomers, alertam os especialistas.

Frequentemente ouvida se gabando de ter sido criada na Internet, a geração mais jovem está cada vez mais insegura lá, com o FBI relatando um aumento de 2.000% nas perdas devido a golpes que afetam menores de 20 anos de idade – saltando de cerca de US$ 8,2 milhões em 2017 para US$ 210 milhões em 2022.

Nascidos entre o final da década de 1990 e o início da década de 2010, os nativos digitais da Geração Z são considerados presas fáceis para maus atores, que se aproveitam de seu amor pelas mídias sociais e pelas compras online.

De acordo com o Departamento do Procurador-Geral de Michigan, o grupo mais jovem está sendo bombardeado com e-mails de phishing e anúncios de sites falsos direcionados aos seus gostos e desejos.

De acordo com um relatório de 2022 da Aliança Nacional de Segurança Cibernética, eles também são frequentemente vítimas de roubo de identidade, invasão de contas e golpes românticos – mais uma vez, em números bem à frente dos anteriores.

O procurador-geral de Michigan também alertou sobre ofertas de emprego falsas e promessas de progressão na carreira que dependem de o candidato desembolsar dinheiro para treinamento ou equipamento obrigatório – algo que um empregador real não faria.

Especialistas alertam os usuários mais jovens para levarem a segurança online mais a sério também, citando que a Geração Z raramente usa autenticação de dois fatores em aplicativos – isso e o hábito de reutilizar senhas os deixam mais vulneráveis ​​a golpes, disseram.

Uma pesquisa realizada pela Deloitte, relatada pela primeira vez pela Vox, mostrou que a Geração Z tinha duas vezes mais probabilidade do que os boomers de ter suas contas sociais hackeadas – 17% em comparação com 8%. Além disso, 14% dos membros da Geração Z entrevistados admitiram que compartilhar suas informações de localização nas postagens levou ao uso indevido.

