‘A gente tinha medo dele’, afirmam vizinhos sobre o primeiro condenado pelos atos golpistas

Da Redação 18/09/2023 - 9:01

Alguns vizinhos de Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi o primeiro condenado no STF (Supremo Tribunal Federal) pelos atos golpistas de 8 de janeiro, registraram pelo menos dez boletins contra ele e afirmaram: “a gente tinha medo dele”.

Resumo:

Aécio foi o primeiro réu condenado pelo STF;

Moradores do condomínio onde era síndico relatam episódios agressões verbais, homofobia, intolerância religiosa e suposto furto;

Aécio recebeu a pena de 17 anos em regime fechado.

Os relatos, reunidos pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, são de moradores do condomínio onde Aécio atuava como síndico, em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com a reportagem, os vizinhos narraram episódios de agressão verbal, homofobia, intolerância religiosa e um suposto furto.

Uma professora, que preferiu não se identificar, afirmou que registrou boletins de ocorrência contra Aécio por injúria, calúnia, difamação e perturbação da tranquilidade.

No ano de 2018, outra moradora registrou um boletim de ocorrência no qual acusou Aécio de ter furtado o seu celular, após ter arrancado o aparelho da sua mão e não ter devolvido.

Uma outra ocorrência aponta que Aécio teria proferido ofensas homofóbicas e de intolerância religiosa contra Vando Estrela. O réu teria dito: “Ei bichona (sic), estou trabalhando aqui. Ó que linda bicha (sic) com x, porque todo comunista é analfabeto. Vai descansar que eu estou trabalhando”.

O morador relatou ao “Fantástico” que era próximo de Aécio. Porém tudo mudou “quando ele percebeu que eu sou de esquerda, aí ele ficou irritado com isso, e a gente travou muitas discussões por questões ideológicas. Me chamava de bichona. Ele ofendeu todas as mulheres que moram nesse condomínio. (Xingava de) bruxa velha, de laranja podre”.

Uma outra moradora afirmou que o então síndico “tinha esse comportamento machista, superagressivo com as mulheres e ditatorial”.

Condenação

Aécio foi condenado, no dia 14 de setembro, a 17 anos em regime fechado por envolvimento nos atos golpistas que causaram a depredação dos três Poderes, em Brasília (DF).

Apesar das divergências, os ministros do STF concordaram que ele deveria ser punido por crimes mais graves, como associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Além disso, Aécio responderá por dano qualificado e deterioração de patrimônio público.

