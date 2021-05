‘A gente tem que se amar como a gente é’, diz Gretchen ao defender cirurgias plásticas

Gretchen, de 61 anos, usou mais uma vez a sua rede social para rebater algumas críticas que recebe por fazer cirurgias plásticas. Em uma série de vídeos no Instagram, a cantora defendeu os procedimentos estéticos que realiza e deu uma aula sobre autoestima.

“Faço plástica porque me amo de plástica, A gente tem que se amar como a gente é”, começou Gretchen.

E completou: “Ah mas você faz harmonização’, faço por que eu me amo com plástica e com harmonização.‘Ah mas você fez lipo LAD’, fiz por que me amo de plástica, harmonização e lipo LAD. ‘Ah mas você bota megahair’, porque eu me gosto de plástica, harmonização, lipo LAD e megahair.”

Assista ao vídeo:

