‘A gente queria jogar, mas o que tinha era antijogo’, diz Tite

O técnico da seleção brasileira, Tite, parabenizou a Argentina pela conquista da Copa América, na vitória por 1 a 0, no Maracanã, mas destacou que o adversário da final optou pelo “antijogo”.

“O que vou falar é que teve um jogo picotado, que a gente queria jogar, mas o que tinha era antijogo, cavando faltas o tempo todo, demora para bater. A gente queria jogar. A estratégia foi picotar, enfim. Defensivamente é uma equipe (a Argentina) muito bem postada, com o goleiro vindo muito bem, com uma linha de quatro com qualidade, peça de reposição importante”, declarou o treinador na entrevista coletiva.

Ao reconhecer a vitória argentina, o treinador afirmou que ficou um “sentimento de tristeza” pela derrota em casa.

“O sentimento é de tristeza, mas primeiro de reconhecimento do outro lado. Se não for assim, a gente faz do futebol como o que ganha é bom e o que perde é terra arrasada. Temos que olhar o outro lado. Aqui tem um profissional que tem um pouco de lastro para saber reconhecer o outro lado. Teve o trabalho, a qualidade técnica individual, teve as estratégias, teve o seu tempo, e fez um enfrentamento, com efetividade e conseguiu conquistar. Prefiro reconhecer o outro lado pelo valor da vitória”, declarou.

Já o volante Casemiro garantiu que os adversários jogaram “por uma bola” e tiveram a sorte de marcar o gol.

“O que vi em campo é que jogaram por uma bola, acabaram marcando o gol e depois acabaram parando o jogo, aquele jogo foi truncado, conseguiram, foram eficazes”, disse o jogador do Real Madrid.

“Temos que dar parabéns a eles, foram mais eficazes do que nós na frente e só temos que dar parabéns”, destacou.

Casemiro considerou que a Seleção Brasileira fez uma boa Copa América apesar de não ter alcançado o título.

“O trabalho continua, foi bem feito. Fizemos uma Copa América sólida, não fomos campeões, mas o trabalho continua”, finalizou.

prb/ma/lca

