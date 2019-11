‘A gente quer marketing share e margem’, diz presidente da BR Distribuidora

O presidente da BR Distribuidora, Rafael Salvador Grisolia, defendeu a atuação da empresa na busca por maior rentabilidade por meio de sua política de preço. A técnica, entretanto, trouxe uma queda do marketing share da companhia no terceiro trimestre. O executivo afirmou que a empresa não busca sacrificar o seu marketing share para ter margens, mas que quer conquistar os dois com uma política acertada.

“A gente quer marketing share e margem. Não é para escolher um ou outro”, afirmou Grisolia, durante conferência com analistas, nesta terça-feira. “A gente não tem nenhuma estratégia de redução de marketing share”, acrescentou.

O executivo afirmou que a empresa tem avançado cada vez mais na suas iniciativas para melhorar a rentabilidade da BR. O objetivo, segundo Grisolia é alcançar ou até ultrapassar seus principais pares, que, segundo o executivo, têm margens na casa dos R$ 100/m3.

De acordo com o executivo, as movimentações no market share no trimestre foram “ajustes naturais” diante da nova política de preço.

A estratégia da BR Distribuidora de elevar suas vendas está surtindo efeito no terceiro trimestre deste ano. A companhia apresentou volume de vendas na rede de postos 0,8% maior na comparação com o terceiro trimestre de 2018, para 5,754 milhões de metros cúbicos.

Ante os três meses imediatamente anteriores, o resultado apresenta crescimento de 3,4%. A empresa, entretanto, perdeu 0,4 ponto porcentual no market share na comparação trimestral, em razão do seu reposicionamento de margens no diesel e no etanol.