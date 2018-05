‘A gente não pode reclamar da violência’, diz Bruna Lombardi após assalto

Moro nos grandes salões

Juiz Sérgio Moro impõe a marca de resultados da Lava Jato como evolução do País

Em seguidos encontros internacionais com financistas e empresários, o Juiz Sérgio Moro brilha e impõe a marca de resultados da Lava Jato como evolução do País. Nas novas conquistas, desde o título de doutor “honoris causa” em universidade americana até a deferência de “Person of the Year” em jantar de gala na Big Apple