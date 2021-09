‘A gata tá treinada’: Larissa Manoela mostra habilidade em jogar altinha

A atriz Larissa Manoela mostrou que além de atuar, também joga altinha. Ela compartilhou com os seguidores do Instagram algumas fotos se divertindo na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e conquistou o coração dos fãs.

“Vem de ombrim”, escreveu ela na legenda. Os seguidores não pouparam elogios à Larissa, que estava com um biquíni rosa. “A gata tá treinada”, disse um. “Deusa”, declarou outro.

Confira:

