A frente de direita dos Bolsonaro

Coluna do Mazzini 11/10/2024 - 8:27

Enquanto o pai negocia os palanques, o filho deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pensa grande, articulando para o clã uma frente internacional política de direita nos países vizinhos, num projeto de ajudar aliados na resistência à esquerda latino-americana. O parlamentar dialoga com a congressista republicana Maria Elvira Salazar, da Flórida; com as senadoras Paloma Valência e María Cabal, na Colômbia; com o presidente Javier Milei, na Argentina; tem agendas com líderes conservadores da Bolívia, Uruguai e Paraguai. Está atrás do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que surge o maior líder de direita da América Central.

Jato, vinho, palestra

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso requisitou um jatinho da FAB para um bate-e-volta Brasília-Mendoza, a terra dos parreirais argentinos. Fez uma palestra dia 27 de setembro no XVII Encontro da Associação Paranaense de Juízes Federais. Mas a lista dos seis passageiros que o acompanhou, com quem ficou até dia 29 por lá, ainda é um mistério.

Surge o novo Kirchner preferido de Lula

Lula da Silva aposta num herdeiro político da família Kirchner como potencial opositor do presidente Javier Milei na Argentina na eleição de 2027. Trata-se do governador de Buenos Aires e ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, o jovem Axel Kicillof. Na sua passagem pela Cidade do México, há duas semanas, o presidente brasileiro e o chanceler Mauro Vieira se reuniram a portas fechadas com Kicillof. Conversaram sobre a candidatura presidencial do kircherista e como a esquerda no Brasil pode contribuir para desgastar Milei. Antes disso, Kicillof havia sido recebido por Lula no Planalto em agosto.

Ameaça real na Tríplice Fronteira

Com o presidente Lula da Silva declarado persona non grata por Benjamin Netanyahu, a interface dos Governos na inteligência é zero, ao contrário da que o país do Oriente Médio mantém com a Argentina. Autoridades brasileiras diplomáticas e policiais, em especial, estão no escuro, sem informações sobre eventual entrada na Tríplice Fronteira de terroristas que possam ter fugido do cerco israelense na Faixa de Gaza. O Paraguai já é conhecido das polícias como rota de escape para membros do Hezbollah e Hamas. Há uma preocupação intensa com possíveis atentados a alvos judeus no Cone Sul.

O mistério do jatinho de Belém

O jatinho Citation apreendido pela PF no aeroporto de Belém dia 4 de outubro é o de prefixo PT-TOP, em nome das empresas do magnata José Martins. Dentro, um servidor público foi preso com R$ 1,14 milhão não declarados. Tanto o prefixo quanto o nome não foram divulgados pela Polícia.

Os drones do tráfico

A ousadia das facções chegou à operação de drones, já usados em transporte de drogas e monitoramento de operações das polícias. Requerimento do deputado Sargento Portugal (PODE-RJ) na Comissão de Segurança pede audiências com os especialistas Robinson Farinazzo, capitão da Marinha, e Ricardo Cabral, professor da Escola de Guerra Naval.

De olho nas eleições

As embaixadas do Brasil acompanham outras nove eleições de Outubro. Entre elas, a da Tunísia, ocorrida domingo; Na quinta-feira foi em Moçambique. As próximas serão dia 13 na Lituânia, que renova o Legislativo; e dia 20 a Moldávia. Dia 26, Geórgia tem eleições parlamentares, que acontecerão também na Bulgária no dia seguinte.

NOS BASTIDORES

O assessor prodígio

O senador Jaques Wagner (PT-BA), que já fez governadores dois “postes”, escolheu outro desconhecido para apostar: Lucas Reis, chefe de gabinete, sai a federal em 2026.

Derrota dos agregados

Dois “agregados” do clã Bolsonaro perderam as eleições. Renato, irmão do ex-presidente, foi derrotado para prefeito em Registro (SP). Léo Índio, o sobrinho, não se elegeu vereador em Cascavel (PR).

Alguém quer faturar

O caso do avião presidencial é curioso. Ele é excelente, não houve falha mecânica, e a reclamação de Lula é pela falta de conexão interna e externa, o que pode ser resolvido. Fato é que alguém está querendo vender um avião para o Governo.

Brasil na Crimeia

O embaixador ucraniano, Andrii Melnik, atua para que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Lucas Redecker (PSDB-RS), prestigie a 3ª Cimeira Parlamentar da Plataforma da Crimeia.