A Fórmula 1 chega ao GP do Brasil com a força da Gulf na Williams

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 15:34 Para compartilhar:

Em um dos circuitos mais tradicionais da história da Fórmula 1, o Brasil receberá o Grande Prêmio de São Paulo nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no autódromo de Interlagos. Esse evento traz consigo a imensa paixão dos fãs da categoria mais popular do mundo e marca a 51ª corrida no país, que acontece anualmente desde 1972.

Não se trata apenas de um espetáculo esportivo; o calendário da Fórmula 1 também gera um impacto econômico significativo no país. Em 2022, o GP do Brasil movimentou impressionantes R$1,37 bilhão para a capital paulista, com a presença de mais de 200 mil espectadores nos três dias de velocidade, além da geração de cerca de 15 mil empregos temporários e a ocupação total de hotéis, com a passagem de muitos turistas pela cidade.

E para os visitantes deste ano, dois elementos especiais incrementam ainda mais o paddock: a incrível parceria da Williams Racing com a Gulf, que chegou ao Brasil no segmentos de postos e estará em Interlagos dentro das pistas e também fora, com o patrocínio de um camarote ao lado da Fit Combustíveis.

A admiração dos brasileiros pela Fórmula 1

A paixão dos fãs brasileiros por esse esporte a motor perdura há mais tempo do que o traçado do autódromo José Carlos Pace, que sedia a antepenúltima etapa da temporada. Isso porque pilotos brasileiros disputam a F1 desde 1951, um ano após a criação da categoria. Ao longo do tempo, o Brasil já foi representado por 30 pilotos, incluindo os bicampeões Emerson Fittipaldi e os tricampeões Nelson Piquet e Ayrton Senna.

Os dois últimos nomes mencionados são responsáveis pelo sentimento positivo que alguns entusiastas do esporte têm pela tradicional equipe Williams, que conquistou nove títulos no Mundial de Construtores e sete no Mundial de Pilotos, incluindo uma vitória com Piquet.

Conheça a Gulf e um pouco de sua história no automobilismo

Neste ano, a Williams vem a São Paulo com um patrocínio recente de uma marca que também agrada a diversos torcedores e amantes do automobilismo em todo o mundo: a Gulf. A famosa empresa do ramo petrolífero, pioneira no lançamento do primeiro posto de gasolina no estilo drive-thru, está presente no universo das corridas desde 1936, apoiando um Mormon Meteor na quebra de recordes de velocidade em solo.

Com o passar das décadas, a Gulf expandiu seus negócios globalmente no mercado de combustíveis e venceu importantes campeonatos, incluindo as 24 Horas de Le Mans com o lendário Ford GT40. Em 1968, ela iniciou então sua primeira parceria com a McLaren na Fórmula 1, adornando os carros da equipe com suas icônicas cores laranja e azul-claro, resultando em sete vitórias e inúmeros pódios.

Essa parceria se manteve até o final da temporada de 1973. Além disso, a Gulf também esteve presente na Fórmula 1 com patrocínios à equipe Brabham em 1969 e à Tyrrell Racing em 1974.

Após quase meio século, a Gulf retornou ao esporte em 2020, novamente com a McLaren. Esse acordo envolveu o fornecimento de lubrificantes e combustível Gulf otimizado para motores de alto desempenho, além de uma bela pintura que ilustrou os carros da equipe britânica durante o GP de Mônaco de 2021, com o piloto Lando Norris subindo ao pódio.

A atual parceria entre a Gulf e a Williams Racing

A partir do início deste ano, a Gulf começou uma nova parceria com a Williams. O objetivo do acordo é aproximar os fãs do esporte como nunca antes. Nos Prêmios de Singapura, Japão e Catar, os torcedores tiveram a oportunidade de escolher a pintura comemorativa de 2023 por meio de uma votação online, simbolizando essa proximidade entre as marcas e seu público.

O patrocínio já trouxe grandes mudanças para a equipe, que busca se reinventar e evoluir para retornar às glórias do passado. Com a chegada de James Vowles, Pat Fry e o talento de seu principal piloto, Alexander Albon, a escuderia de Grove tem a receita certa para prosperar, não apenas no GP do Brasil em Interlagos, mas também nas próximas etapas e temporadas.

A Gulf no Brasil

Para os fãs, além de acompanhar a Williams e a Gulf nos treinos, Sprint Race e corrida — seja no autódromo, na cobertura especial transmitida pela Band ou nos streamings pagos da F1 Pro —, também terão a chance abastecer seus veículos nos postos de combustíveis da renomada marca. A parceria da Gulf vai além do automobilismo, chegando ao Brasil ao lado da Fit Combustíveis, a maior distribuidora de combustíveis para postos bandeira branca no eixo Rio-São Paulo.

Com planos ambiciosos para abrir mais de 200 postos licenciados da marca Gulf até 2024 e com investimentos de mais de R$700 milhões, os apaixonados por velocidade podem confiar na marca que, ao longo dos anos, ajudou a promover ainda mais as principais categorias de automobilismo no mundo, com a confiabilidade de produtos e capítulos marcados na história.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias