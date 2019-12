A força acompanha ‘Star Wars’ com grande estreia nos Estados Unidos

A força segue claramente com os astros do espaço, já que “Star Wars: a Ascensão Skywalker” estreou com uma arrecadação estimada em 175,5 milhões de dólares na América do Norte, segundo a empresa Exhibitor Relations.

O filme da Disney teve a terceira maior estreia da história, perdendo para os dois episódios anteriores da trilogia, de acordo com a “Variety”.

A Ascensão Skywalker, dirigido por J.J. Abrams e protagonizado por Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley e Oscar Isaac, decolou neste fim de semana. Sua arrecadação nacional foi quase sete vezes maior que a do segundo colocado: “Jumanji: Próxima Fase”, produção da Sony, que arrecadou 26,1 milhões entre sexta-feira e hoje. O terceiro lugar ficou com outro filme da Disney, “Frozen 2”, com 12,3 milhões.