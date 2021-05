A fila já andou para Erasmo Viana, ex da Pugliesi

Três meses após o fim do casamento com Gabriela Pugliesi, o influenciador Erasmo Viana confirmou que está “ficando” com a modelo e ex-bailarina do Faustão, Érika Schneider.

As especulações começaram na tarde desse domingo, 23, quando Erasmo postou uma foto com um cachorrinho idêntico ao da Érika, o Domênico. Ele também disse que havia aberto caixinha de perguntas, mas que se arrependeu logo na sequência. Só confirmou que passou o domingo em boa companhia.

Veja também