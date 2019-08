A fila anda para Romário

Romário mal rompeu seu relacionamento com a estudante Ana Karoline e já foi flagrado em clima de romance com loira misteriosa. O novo casal da praça foi fotografado na noite desta sexta-feira em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio. Nas imagens, Romário chega a falar no ouvido na moça,antes de entrarem para curtir um filme no cinema. Eles também jantaram com amigos em um restaurante do shopping. A coluna deseja felicidades ao novo casal. Veja as fotos:

