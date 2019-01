A fila anda? Neymar se encanta por bailarina do Faustão

A passagem de Neymar pela Bahia contou com muita festa e também alguns flertes, mostrando que cada vez mais o seu relacionamento com Bruna Marquezine ficou no passado. Além de ter tido uma paquerinha com a modelo Giovana Baptista, Neymar também se encantou por Isabella Arantes, bailarina do ‘Domingão do Faustão’. As informações são do jornal Extra.

Segundo o jornal, o craque a dançarina trocaram contato e eles também passaram a se seguir nas redes sociais. Neymar deixou a região de helicóptero, acompanhado de Gabriel Medina, rumo a São Paulo, onde Isabella mora, inclusive.

A bailarina é um dos rostos mais novos do ‘Domingão’, tendo ingressado no balé da atração em agosto de 2018. Ela passou o réveillon na Bahia acompanhada de algumas amigas.