A fila andou! MC Binn está namorando tatuadora e mãe aprova a nora; conheça Ana Laura Marques

O MC Binn já não pode mais reclamar da solidão. Ele engatou um novo romance depois de deixar a casa do “BBB24” (TV Globo), onde se relacionou com a nutricionista Giovanna Lima, mas que não foi adiante após o fim do reality. A vida amorosa do funkeiro está tão tranquila e favorável que até a sua mãe aprovou.

MC Binn ainda não assumiu o novo affair publicamente, mas a pastora Mariza já adiantou que, em breve, o filho vai aparecer com uma moça que fez o cantor superar o romance que viveu no reality.

“Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz”, entregou, sem citar nomes, após responder sua caixinha de perguntas no Instagram.

Segundo publicação no jornal carioca Extra, a jovem misteriosa é a tatuadora Ana Laura Marques, moradora de Bauru, no interior de São Paulo. Os dois estariam se relacionando há pouco mais de um mês.

Sogra e nora, inclusive, já estão até se seguindo nas redes sociais.

Ainda de acordo com a publicação, Ana Laura tem 23 anos, é atleta e joga futevôlei, além de praticar jiu-jitsu, surfe e tiro.

O novo casal tem em comum o gosto por tattoos, além de motos, pagode e, claro, funk.

Os dois teriam curtido o último final de semana juntinhos no frio da capital paulista, onde foram a um show.

“Acredito que foi o poder da oração, tanto para ela quanto para ele. Estou torcendo muito que dê certo, me apaixonei por ela”, derrete-se a sogra.

