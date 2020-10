A Fazenda: Victória é eliminada e fala sobre “preguiça” de Jojo Todynho

Victória Villarim participou da live do eliminado de “A Fazenda” nesta sexta-feira (30). Ela respondeu algumas perguntas dos internautas, e também do apresentador Victor Sarro, que fez questão de saber como era a relação de Victória com Jojo Todynho.

Apesar de serem bem próximas no começo do reality, as duas se afastaram nas últimas duas semanas, principalmente quando Vic se aproximou de Luiza, com quem Jojo disse não querer contato. Victor perguntou se a ex-peoa tinha medo da funkeira, e a resposta foi mais do que suficiente: “Na verdade, não é medo. É tipo uma preguiça, pra evitar briga”, revelou.

Victor Sarro pergunta se Victória tem medo de Jojo Todynho e a modelo responde que o sentimento é outro: "Preguiça" 🔥 Mande sua pergunta para a ex-peoa usando a hashtag #LiveDoEliminado 🤠



