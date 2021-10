A Fazenda: Victor Pecoraro é eliminado com 22,82% dos votos do público

“A Fazenda 13” chegou ao fim para Victor Pecoraro. O peão foi eliminado na noite desta quinta-feira (14), com 22,82% dos votos do público. Ele estava na disputa da Roça com Aline Mineiro e Gui Araujo.

A atriz e ex-panicat foi a mais votada pelo público para permanecer no reality da Record, com 51,25% dos votos. Já o empresário e influencer recebeu 25,93%, e também ganhou pelo menos mais uma semana no programa.

Pecoraro acabou indicado para a Roça ao ser puxado por Aline, a mais votada pela casa, durante a votação. O ator ainda teve a chance de escapar da eliminação na quarta-feira (13), durante a prova do Fazendeiro, mas ela acabou sendo vencida por Dayane Mello.

