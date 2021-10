A Fazenda: Tati Quebra Barraco é eliminada com 15,78% dos votos

O jogo acabou para Tati Quebra Barraco. A funkeira recebeu apenas 15,78% dos votos para permanecer em “A Fazenda 13“, da Record, nesta quinta-feira (28), e acabou eliminada do reality.

Tati disputava o voto do público contra MC Gui, que recebeu 20,41% da preferência, e Rico Melquiades, o grande favorito dos telespectadores do programa nessa semana, que ficou com 63,81% dos votos.

A funkeira foi parar na Roça puxada por Rico, que entrou na berlinda por ter recebido o maior número de votos dos participantes do programa. MC Gui foi a indicação do Fazendeiro da semana, Bil Araújo.

Além dos três, Sthefane Matos também estava na formação original dessa Roça, no entanto ela venceu a prova do Fazendeiro na quarta (27), e acabou escapando da votação do público.

Na próxima semana, a influencer será a primeira a indicar um dos peões para a Roça.

