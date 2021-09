A Fazenda: Tati Quebra-Barraco defende homens do reality: ‘Não teve abuso’

Em uma conversa com Valentina Francavilla na madrugada desta quinta-feira (30), a funkeira Tati Quebra-Barraco defendeu a postura dos homens de “A Fazenda 13“, da Record.

Ela lamentou a decisão de Erika Schneider de indicar Mussunzinho para a roça após dizer que ele havia feito comentários machistas a seu respeito.

“Todo mundo é respeitador aqui, ninguém vem de coisa comigo”, disse Tati. “Comigo também não, pelo contrário, todos são muito bem educados. Deixam elas [as peoas] dormirem na cama”, complementou Valentina.

“Não teve abuso, não teve nada disso. Pelo contrário, lembra que eu falei que os homens estavam fazendo as coisas mais do que as mulheres?”, disse Tati.

Valentina e Tati rasgam elogios aos homens da casa. Valentina disse que eles são ótimos, “até deixam as mulheres dormirem na cama”... Tati disse que são respeitosos e não teve nada lá, nem abuso #Afazenda



pic.twitter.com/x6TQnjHgZ3 — DANTAS (@Dantinhas) September 30, 2021

No último sábado (25), a produção de A Fazenda decidiu expulsar o cantor Nego do Borel do reality, após uma suspeita de estupro envolvendo a peoa Dayane Mello.

Além disso, outros homens da casa vêm sendo criticados por conta de comentários machistas dentro do programa, como Erasmo Viana, Victor Pecoraro e Bil Araújo.

Veja também