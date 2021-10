A Fazenda: Substituta de Medrado, Lary Bottino é eliminada com 9,61% dos votos

“A Fazenda 13” acabou nesta quinta-feira (21) para Lary Bottino. A influencer que entrou no lugar da rapper Fernanda Medrado, que desistiu do reality, acabou eliminada ao receber apenas 9,61% dos votos do público para permanecer.

Lary estava na Roça contra seu melhor amigo, o empresário Gui Araujo, que recebeu 28,24% dos votos, e Valentina Francavilla, que foi a preferida do público, tendo recebido 62,15%.

A influencer acabou indo parar na Roça pela dinâmica do Resta Um, quando todos os peões acabam salvando um a um os colegas de confinamento, e o último que sobra sem ter sido escolhido acaba indicado.

A peoa ainda teve a chance de escapar na prova do Fazendeiro desta quarta (20), porém foi derrotada por Bil Araújo, que se tornou o Fazendeiro dessa semana.

[Correção: Inicialmente, o texto dizia que Lary Bottino havia substituído o cantor Nego do Borel, expulso do programa após suspeita de estupro, mas a influencer substituiu a rapper Fernanda Medrado. A matéria foi corrigida]

