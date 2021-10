A Fazenda: Solange Gomes responde para Tiago se ficaria com mulheres

Tiago Piquilo e Solange Gomes protagonizaram uma conversa reveladora na tarde desta quarta-feira (27) em “A Fazenda 13″. O sertanejo queria saber se a atriz já teve vontade de ficar com outras mulheres, e ela respondeu com bom humor.

“Sol, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já beijou mulher?”, perguntou Tiago. “Não, nunca”, respondeu Solange. “Mas, você já teve vontade?”, rebateu o cantor. “Assim, nada contra. Acho que as pessoas têm que namorar com quem elas querem, mas eu nunca tive vontade”, acrescentou. Mesmo assim, ela não negou que possa mudar de ideia no futuro. “Mas assim… Não deixo a porta fechada, né? Ninguém sabe o dia de amanhã”, finalizou Solange.

