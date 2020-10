A Fazenda: “Só não pulei no seu pescoço porque orei antes”, diz Luiza Ambiel a Jake

A preparação do almoço em ‘A Fazenda’ teve muito bate-boca. Luiza Ambiel discutiu com Jake Oliveira, com quem já tinha se estranhado na formação da roça, que aconteceu na última terça (20).

Na discussão de ontem, Jake falou da filha de Luiza e foi procurar a atriz na manhã desta quarta (21) para se desculpar. Porém, Luiza não pareceu muito interessada em perdoar a peoa.

“Não senhora. Muito rápido o seu reconhecimento. Ainda tá doendo em mim. Não senhora! Eu não dormi a noite, entendeu? Eu não dormi a noite, e eu só não pulei no seu pescoço ontem quando você puxou a minha filha porque graças a Deus eu tinha feito oração antes”, desabafou.

“Você não tinha o direito de puxar minha filha. Eu nunca vou fazer esse golpe baixo com você e puxar a Giovana. Nunca! Mesmo você sendo essa pessoa. Jamais! Jamais vou falar da sua mãe, jamais vou falar do seu pai, porque eu sei o quanto dói mexer com família. E você sabe que o meu bem mais precioso que eu tenho lá fora é minha filha”, disse, aos gritos.

