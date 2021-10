A Fazenda: Rico vence prova, escapa de voto do público e é o novo Fazendeiro

Foi realizada na noite desta quarta-feira (6), em “A Fazenda“, da Record, a Prova do Fazendeiro, que define não apenas quem será o Fazendeiro desta próxima semana, mas também trio que compõe a Roça, que determina o eliminado da semana de acordo com a votação do público.

Erika Schneider, Dayane Mello e Rico Melquiades competiam para saber quem escaparia da votação desta quinta (7), e o influencer acabou vencendo a disputa de um quiz, e se tornou o Fazendeiro.

Com isso, Erika, Dayane e Tiago Piquilo, que não participou da prova desta quarta por ter sido vetado, terão que encarar o julgamento dos espectadores do programa. Como a votação é para permanecer no jogo, aquele que receber o menor número de votos, está eliminado.

Por conta de sua vitória, Rico não apenas escapou da Roça desta semana, como ganhou imunidade para a próxima e terá o direito de indicar direto um peão ou peoa para a próxima votação.

