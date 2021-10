A Fazenda: Rico Melquiades não faz questão de amizade com Dynho fora do reality

Depois de diversas brigas com Dynho Alves em “A Fazenda 13″, Rico Melquiades dispensou a amizade do peão fora do reality. O influenciador revelou, durante uma conversa com Bil Araújo, que prefere manter distância do dançarino.

“É uma pessoa que eu não quero ter amizade nem lá fora mais. Eu brigo com as pessoas aqui, mas eu acho que vão querer falar comigo lá fora, não sei. Mas ele é uma pessoa que eu não quero ter amizade, nem de longe. Se eu ver, atravesso até a rua”, disse. “Tipo assim, eu brigo com o MC Gui, mas se ele quisesse ser meu amigo lá fora, eu seria de boa, mas acho que ele não vai querer ser meu amigo não. Mas de boa”, finalizou Rico.

