A Fazenda: Rico fala sobre homofobia e Record corta

Durante conversa no reality “A Fazenda”, da Record, Rico disse que a família do namorado de Bruno, seu melhor amigo de fora do reality, é homofóbica. De acordo com o peão, o jovem universitário ainda não contou sobre sua sexualidade.

Rico ia falar novamente, mas a câmera do ambiente em que estavam foi cortada e não foi possível saber a continuação da história.

Nesta edição, a emissora está sendo bastante criticada por cortar cenas de Aline e Dayane quando trocam beijos e carícias.

