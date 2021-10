A Fazenda: Rico, Erika, Tiago e Dayane estão na Roça desta semana

Em mais uma dinâmica de votação para a formação da Roça da semana, nesta terça-feira (5), os peões tiveram que encarar os votos de seus parceiros de “A Fazenda 13“, da Record.

Como líder da semana, Gui Araujo ficou com a responsabilidade de indicar direto o primeiro peão, e o empresário indicou o influencer Rico Melquiades.

Pelos votos individuais de cada peão, Erika Schneider foi a escolhida, com sete votos. Como tem ocorrido a cada semana, o mais votado pelos participantes do reality tem o direito de puxar direto outro peão, e Tiago Piquilo não conseguiu escapar da escolha.

Diferentemente das outras semanas, o quarto roceiro não foi escolhido pela dinâmica do Resta Um. Desta vez, o azarado seria escolhido pela pessoa com o Poder da Chama Vermelha, no caso, Bil Araújo, que acabou escolhendo Dayane Mello.

Com isso, Rico, Erika, Tiago e Dayane Mello formam o quarteto prévio para a Roça dessa semana. Por ser a última indicada, Dayane teve que vetar alguém da prova do Fazendeiro desta quarta (5), e a modelo vetou Tiago.

Agora, Rico, Erika e Dayane disputam a prova do Fazendeiro para saber quem escapa da votação do público na quinta (6).

