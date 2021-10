A Fazenda: Rico diz que irá cobrar produção ao vivo por omissão de suposta agressão

Rico Melquiades ainda está inconformado pelo fato de Dynho Alves não ter sido expulso de “A Fazenda 13”, da Record, após uma suposta agressão contra ele. Durante uma conversa neste sábado (09), com Aline Mineiro e Dayane Mello, o humorista falou sobre.

Segundo Rico, durante a briga generalizada que aconteceu na última quinta-feira (07), o dançarino colocou o pé para que ele caísse.

No bate-papo com as migas, Melquiades disse: “Amiga, três vezes eu desequilibrei. Eu vi que ele fez assim (movimento de rasteira) no meu pé. Mas tá tudo bem, produção não fez nada, ok, mas eu vou dizer no ao vivo”.

Entenda a briga

Depois da eliminação da bailarina Erika Schneider, nesta quinta (7), Rico acabou provocando uma confusão ao jogar fora o pó de café da sede da Fazenda. Isso fez com que Dynho Alves fosse para cima do peão, quase chegando às vias de fato.

Enquanto Rico Melquiades e Dayane Mello conversavam, Tati Quebra Barraco disse: “Ainda bem que o Brasil tá vendo”, a respeito da eliminação da bailarina.

O humorista rebateu: “Tá vendo tanto que tirou o seu amigo Mussunzinho“. Os dois discutiram por um bom tempo, até que Tati pegou uma xícara de café para tomar, o que deu uma ideia maligna para Rico.

O peão foi até a despensa para pegar o café e jogar tudo fora, iniciando uma briga generalizada com outros peões, que decidiram peitar sua ousadia.

Dynho Alves foi para cima do humorista, quase chegando às vias de fato, enquanto outros peões tentavam segurá-lo e Rico provocava: “Bate em mim! Bate em mim!”.

No meio da confusão, Rico afirmou que Dynho teria tentado derrubá-lo, colocando o pé na frente dele para ele cair.

