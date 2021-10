A Fazenda: Record apura possíveis agressões contra Rico, diz equipe do peão

Após uma confusão generalizada na madrugada desta sexta-feira (8), em “A Fazenda 13“, a Record está apurando possíveis casos de agressão contra o humorista Rico Melquiades, de acordo com a equipe do peão.

Depois da eliminação da bailarina Erika Schneider, nesta quinta (7), Rico acabou provocando uma confusão ao jogar fora o pó de café da sede da Fazenda. Isso fez com que Dynho Alves fosse para cima do peão, quase chegando às vias de fato.

Em um determinado momento, Rico chega a dizer que Dynho teria colocado o pé na frente dele para tentar derrubá-lo. Além disso, Victor Pecoraro também deu um banho de leite em Rico.

De acordo com a equipe de Rico, que se manifestou por meio de uma nota nas redes sociais do humorista, “a produção do programa está analisando as imagens das discussões” para checar se houve a prática de “qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões”.

Segundo a nota, “além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro”, diz a equipe do humorista.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA EQUIPE DE RICO

“Após os acontecimentos desta madrugada (8), a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões.

Isto porque, segundo vídeos que circulam na Internet, inclusive um no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais, aparentemente, um participante colocou, propositalmente, o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro.

Nesse sentido, permaneceremos acompanhando, atentamente, as apurações e, desde já, relembramos que entretenimento não combina com agressão.”

